Росстат опубликовал демографический прогноз на ближайшие 16 лет

11:40 | 27.12.2019

Население России к 2036 году может составить 134-150 млн человек к 2036 году по сравнению со 146,7 млн человек в 2020 году. Это следует из прогноза Росстата.



Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек. При этом низкий вариант предусматривает снижение численности за 16 лет до 134,277 миллиона человек, а средний — до 142,993 миллиона.



Кроме того, ожидаемая продолжительность жизни в России в среднем варианте прогноза вырастет с 73,42 года в 2020-м до 79,1 года в 2035-м, передает РИА Новости.

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