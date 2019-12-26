Жертвами авиакатастрофы в Алма-Ате стали 15 человек

11:30 | 27.12.2019

Число погибших в результате крушения самолета Bek Air в Алма-Ате достигло 15: один из пострадавших умер в больнице от полученных травм, сообщил глава городского управления охраны общественного здоровья Тлеухан Абильдаев, передает «Интерфакс».



Как напоминает РИА «Новости», рейс авиакомпании Bek Air по направлению Алма-Ата - Нур-Султан на борту которого было почти 100 человек, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Жертвами крушения стали 15 человек, еще 35 пострадали. По предварительным данным, россиян не было на борту лайнера.

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