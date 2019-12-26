Умерла народная артистка СССР и режиссер Галина Волчек

22:49 | 26.12.2019

Фото: kremlin.ru

В Боткинской больнице в Москве сегодня, 26 декабря, скончалась народная артистка СССР и режиссер Галина Волчек. Ей было 86 лет.



В больницу Галина Волчек попала 23 декабря. Врачи госпитализировали её с воспалением легких, и уже на следующий день ввели в кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сегодня Галина Волчек скончалась, не приходя в сознание.



Знаменитая актриса и режиссер родилась 19 декабря 1933 года. В 1955 году Галина Борисовна Волчек окончила школу-студию МХАТ. С 1972 года была художественным руководителем театра «Современник».



На счету Волчек множество ролей в фильмах и кино, в число которых входят «Король Лир», «Осенний марафон», «Дон Кихот», «Берегись автомобиля», «С любимыми не расставайтесь» и другие.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»