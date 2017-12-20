Три российские страховые компании лишились лицензии Центробанка

17:22 | 26.12.2019

Фото: yandex.ru/images

Центробанк РФ отобрал лицензии у трех российских страховых компаний. Соответствующий приказ опубликован на сайте регулятора.



Так, московская компания «Плато» лишилась лицензии на перестрахование, а страховая медицинская компания из Екатеринбурга «Урал-Рецепт М» и санкт-петербургская «Адвант-Страхование» — на осуществление добровольного личного страхования.



Данное решение было принято из-за добровольного отказа страховщиков оказывать услуги населению.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»