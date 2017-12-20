Владимир Путин сомневается, что граждане чувствуют изменения к лучшему

16:50 | 26.12.2019

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин засомневался, что большая часть россиян чувствует перемены к лучшему. Об этом он заявил на заседании Президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.



По его словам, с реализацией национальных проектов реальные изменения в жизни людей не произошли. Он отметил, что перемены, которые почувствуют граждане, — это «самый главный, ключевой результат, которого нам предстоит добиться».



Президент сообщил, что об отсутствии ощущения изменений к лучшему он узнал из результатов опросов общественного мнения. В частности, глава государства сослался на результаты исследования Федеральной службы охраны, добавив, что им «нельзя не доверять».

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»