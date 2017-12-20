В Уфе трех бывших полицейских, изнасиловавших экс-дознавательницу, отправили в колонию

16:09 | 26.12.2019

Фото: Ильгиз Калимулин/ТАСС

Сегодня, 26 декабря, Кировский районный суд Уфы отправил в колонию общего режима трех бывших высокопоставленных полицейских. Они обвиняются в групповом изнасиловании экс-дознавательницы.



Так, начальник ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев и экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев проведут в колонии семь лет, а начальник отдела по вопросам миграции Павел Яромчук отправится в тюрьму на шесть лет. Также им предстоит выплатить 23-летней потерпевшей компенсацию в виде трех миллионов рублей.



Добавим, что ранее прокурор запрашивал для Матвеева и Галиева девять лет заключения, а для Яромчука – восемь.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»