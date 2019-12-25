Курсант Московского университета МВД задержал в метро вооруженную ножом женщину

14:48 | 26.12.2019

Фото: versiya.info

Курсант Московского университета МВД России Евгений Волков задержал в метро вооруженную ножом женщину, которая ранила другую пассажирку. Об этом сообщила сегодня, 26 декабря, официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Инцидент произошел в вагоне электропоезда на станции «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии московского метро. Пострадавшая пассажирка обратилась в одну из московских клиник.



По факту преступления возбудили дело по признакам хулиганства с применением оружия и по мотивам ненависти и вражды. Руководство ведомственного вуза рассматривает вопрос о поощрении отличившегося курсанта.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»