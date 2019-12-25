Россия и мир
13:35 | 26.12.2019
Фото: newsforbreakfast.ru
На главу Рамонского района Воронежской области совершили покушение
Хлопок в машине произошел именно в тот момент, когда Фролов открыл дверь автомобиля. Мужчину в тяжелом состоянии отвезли в ближайшую больницу.
Предполагается, что в нижней части машины было установлено СВУ. На месте происшествия сотрудники экстренных служб выясняют все детали инцидента.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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