На главу Рамонского района Воронежской области совершили покушение

13:35 | 26.12.2019

Фото: newsforbreakfast.ru

Сегодня, 26 декабря, на главу Рамонского района Воронежской области Николая Фролова было совершено покушение. Утром взорвался автомобиль чиновника.



Хлопок в машине произошел именно в тот момент, когда Фролов открыл дверь автомобиля. Мужчину в тяжелом состоянии отвезли в ближайшую больницу.



Предполагается, что в нижней части машины было установлено СВУ. На месте происшествия сотрудники экстренных служб выясняют все детали инцидента.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»