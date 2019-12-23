Россия и мир
15:32 | 24.12.2019
Матвиенко считает, что государство должно бесплатно предоставлять квартиры многодетным семьям
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
17:27 | 24.12.2019
В 2020 году в Нижнем Тагиле появится новый трамвай
16:37 | 24.12.2019
В следующем году в Екатеринбурге появятся 50 «умных» остановок
16:13 | 24.12.2019
Депутат гордумы Екатеринбурга попросил прокуратуру проверить действия чиновником после смертельного ДТП
15:56 | 24.12.2019
Сквер за Оперным театром в Екатеринбурге сдадут в конце декабря
15:24 | 24.12.2019
В Екатеринбурге возобновляется работа над небоскребом Opera Tower
15:09 | 24.12.2019
На пермской эспланаде завершается строительство ледового комплекса
14:53 | 24.12.2019
Свердловский облсуд возобновил дело в отношении мужчины, жестоко убившего кошек своей жены
13:53 | 24.12.2019
В Екатеринбурге задержали подозреваемого насильника девушки
13:22 | 24.12.2019
На свердловской трассе пассажирский автобус слетел в кювет
13:18 | 24.12.2019
Спокойствие прикамцев в новогодние каникулы обеспечат около 10 тысяч правоохранителей
13:09 | 24.12.2019
Обо всех новогодних развлечениях Перми можно узнать в одном месте
12:57 | 24.12.2019
Несколько десятков домов в Краснотурьинске остались без отопления
12:50 | 24.12.2019
Пермский край отправил на переработку 6 тонн старых батареек
12:46 | 24.12.2019
За год количество участников общественных проектов ПФО увеличилось на 160 тысяч человек
12:42 | 24.12.2019
Худшая уборка снега и обработка тротуаров зафиксирована в Индустриальном, Мотовилихинском и Ленинском районах Перми
12:33 | 24.12.2019
Заксобрание поддержало создание восьмого района в Екатеринбурге
12:19 | 24.12.2019
Дума Алапаевского района второй раз подряд не смогла избрать спикера
12:00 | 24.12.2019
В Екатеринбурге на три дня изменились маршруты автобусов №32 и №29
11:41 | 24.12.2019
По центру Екатеринбурга пробегут Дедушки Морозы
11:18 | 24.12.2019
Под Краснотурьинском ликвидировали свалку из отработанных ртутных ламп
10:54 | 24.12.2019
В столице Урала появились камеры еще на одном оживленном перекрестке
10:28 | 24.12.2019
Свердловский облсуд вынесет приговор убийце двухлетней девочки
10:19 | 24.12.2019
«Уралкалий» дарит новогодние подарки детям сотрудников
09:49 | 24.12.2019
В Краснотурьинске выбросили с балкона собаку
19:28 | 23.12.2019
«Автомобилист» обыграл «Куньлунь Ред Стар» на выездном матче в Китае
19:15 | 23.12.2019
Энергетики планируют установить освещение в 15 парках и скверах Екатеринбурга в 2020 году
18:53 | 23.12.2019
В Перми на новогодних маршрутах появятся зоны обогрева
18:51 | 23.12.2019
Екатеринбург встал в 9-балльные пробки
18:22 | 23.12.2019
Свердловский Роспотребнадзор заставил «Монетку» прекратить продавать алкоголь без документов
18:19 | 23.12.2019
«ЭнергосбыТ Плюс» взыщет 175 млн рублей по субсидиарной ответственности с руководителей УК «ПМК» в Перми
18:04 | 23.12.2019
В Перми начали курсировать самые современные трамваи в России