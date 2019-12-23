15:32 | 24.12.2019

Председатель Совета Федерации Матвиенко считает, что государство должно бесплатно предоставлять квартиры многодетным семьям. Об этом она сообщила 24 декабря в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции, передает iz.ru. Она отметила, что без многодетных семей Россия не может эффективно развиваться социально и экономически - «нам не хватает граждан». «Нужно сделать так, чтобы многодетные семьи понимали, что с жильем им точно государство поможет. Это ключевая вещь для любой семьи — жилье», — заявила Матвиенко.

© «Вечерние ведомости»