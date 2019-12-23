В Кремле рассказали об ответе на американские санкции против «Северного потока-2»

14:20 | 24.12.2019

Говорить об ответе на санкции США по «Северному потоку-2» пока рано, но подобные шаги не остаются без взаимности, заявил пресс-секретарь Путина Песков.



Напомним, накануне компания Allseas отвела все свои суда из зоны строительства «Северного потока-2» в Балтийском море из-за санкций США.



Как передает РБК, на вопрос, рассматривает ли Москва возможность замены Allseas, Песков сказал: «Сейчас ситуация анализируется. Основной целью анализа является завершение строительства этого трубопровода».

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