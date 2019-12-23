Главу МВД Татарстана дисциплинарно наказали за привлечение детей на учения полиции

14:07 | 24.12.2019

Глава МВД РФ Колокольцев после скандала с полицейскими учениями, на которые привлекли школьников, решил дисциплинарно наказать министра внутренних дел Татарстана Хохорина, а непосредственных организаторов мероприятия – уволить, передает РИА «Новости». Отмечается, что Хохорина предупредили «о неполном служебном соответствии». Кроме того, после случившего уволилась начальник районного отдела образования.



Как напоминает НТВ, в Новотроицкой средней школе Тукаевского района Татарстана полицейские решили отработать навыки разгона толпы и пригласили девятиклассников принять участие в учениях в качестве статистов.

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