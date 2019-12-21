Стрелка с Лубянки Манюрова заподозрили в связях с националистическим движением

13:28 | 23.12.2019

Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО), сообщает «Фонтанка». По информации издания, аккаунты Манюрова, которые он удалил перед своей акцией, якобы были связаны с ЭНО. Ранее сообщалось, что в квартире Манюрова нашли флаг и значок Национально-освободительного движения. В руководстве этой организации сказали, что он не состоял в их рядах.



Как напоминает ТК «Дождь», нападение на ФСБ произошло 19 декабря. 39-летний Манюров предположительно напал на сотрудников ведомства, один из них умер на месте, еще один — в больнице. Еще несколько человек пострадали.

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