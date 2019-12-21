Строившие «Северный поток-2» суда швейцарской компании Allseas покинули место работ

12:41 | 23.12.2019

Швейцарская компания Allseas вывела все суда, которые занимались прокладкой газопровода «Северный поток – 2», из Балтийского моря, передает Bloomberg.



Причиной послужили санкции США против российских газопроводов; о том, что они вступили в силу, стало известно в ночь на субботу. По данным агентства, Allseas отказалась комментировать, на сколько будет отложен проект.



Президент США Дональд Трамп 21 декабря подписал военный бюджет на 2020 год, который включает пункт о введении санкций против компаний, предоставляющих услуги по укладке газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», напоминает rg.ru.

© «Вечерние ведомости»