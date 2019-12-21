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12:31 | 23.12.2019

Фото: EPA/DMITRY LOVETSKY

Швейцарские суда перестали принимать участие в строительстве «Северного потока-2»

Швейцарская компания Allseas приостановила свое участие в строительстве газопровода «Северный поток-2» в Балтийском море. По словам источника агентства Bloomberg в швейцарской компании, все суда, задействованные в проекте, покинули акваторию Балтики. РИА Новости пишут, что в Allseas отказались комментировать ситуацию.

Такое решение в компании приняли после введения новых санкций США против строительства российского газопровода. Напомним, 21 декабря президент США Дональд Трамп подписал документ, согласно ему санкции будут применены против компаний, которые участвуют в укладке газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

«Российская газета» сообщает, что для выполнения этих работ – укладки труб у России есть собственные суда, однако трубоукладчик «Академик Черский» находится в Находке и даже если он выйдет из порта в самое ближайшее время, то начать работы сможет не ранее чем через месяц.

Отметим, что закончить строительство «Северного потока-2» планировалась до конца 2019 года. Трубопровод рассчитан на транспортировку 55 млрд куб. м газа в год.

А представитель МИД Швейцарии Тилман Ренц заявил ТАСС, что его страна придерживается «критической позиции по отношению к санкциям с экстерриториальным воздействием, однако не может им помешать».

© «Вечерние ведомости»

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