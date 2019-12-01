Американский Конгресс повысил минимальный возраст покупки сигарет до 21 года

13:08 | 20.12.2019

Конгресс США повысил минимальный возраст покупки сигарет до 21 года, сообщила газета Wall Street Journal. Решение отразили в новом бюджете страны, который уже одобрил Сенат. При этом крупнейшие табачные компании США поддержали инициативу. Ранее с 21 года сигареты уже продавали в 19 штатах, включая Калифорнию, Техас и Нью-Йорк.



Ожидается, что президент США Дональд Трамп подпишет принятый парламентом бюджет, и тогда данная мера станет законом.

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