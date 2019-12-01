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12:45 | 20.12.2019

Полицейские хотят получить право изымать детей из семей

МВД России выступает за изменение Семейного кодекса для того, чтобы наделить своих сотрудников правом изымать ребенка из семьи в случае прямой угрозы его жизни и здоровью - таким правом сейчас наделены только представители органов опеки, передает «Интерфакс».

По словам начальника профильного управления Главного управления по обеспечению общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД России Станислава Колесника, иногда ситуация в семье требует незамедлительных мер. Речь идет не об отобрании ребенка, а о его изоляции от опасности.

По его словам, органы опеки действуют только в рабочее время с 9 до 18.00, а в остальное время на сообщения о противоправных действиях в отношении детей реагируют сотрудники полиции, сообщает РИА «Новости».

© «Вечерние ведомости»

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