В Польше заявили о превосходстве российских истребителей МиГ-29 над американскими F-35

12:19 | 20.12.2019

Советские многоцелевые истребители четвертого поколения МиГ-29 справляются с боевыми задачами значительно лучше, чем американские истребители-бомбардировщики F-35. К такому мнению пришли в Министерстве национальной обороны Польши, передает издание «Defence24».



Вопрос о целесообразности закупок F-35 начали обсуждать в начале мая 2019 года. Представители ВС республики, Польской группы вооружений и представители правительства примут окончательное решение в конце января.



Как отмечает издание, в случае, если Польша откажется от сделки с США, то «сэкономит» более $1 млрд.

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