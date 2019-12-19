Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по транзиту газа

11:48 | 20.12.2019

Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА Новости вице-президент ЕК Марош Шефчович. Детали будут обсуждаться в ходе дальнейших переговоров. Они продолжатся сегодня в Минске. Как сообщил накануне глава «Газпрома» Алексей Миллер, «мы поработали очень хорошо», передает «Эхо Москвы».



Напомним, действующее соглашение на поставку и транзит российского газа истекает в конце года.

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