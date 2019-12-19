По данным СМИ, стрельбу на Лубянке устроил 39-летний житель Подольска Евгений Манюров

11:42 | 20.12.2019

Сoтрудники прaвoохранительных оргaнов прoводят обыски в квартире мужчины, который устроил cтрельбу на Большой Лубянке вечером 19 декабря, сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала стрелял 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров.



По неподтвержденным данным, он является предпринимателем из подмосковного Подольска, компания которого проводила коммерческие консультации, однако в 2015 году прекратила существование. Кроме того, Манюров увлекался стрельбой и занимал призовые места на соревнованиях.



Как ранее сообщили в ФСБ, в четверг вечером неизвестный открыл стрельбу у здания спецслужбы в центре Москвы. Стрелявший действовал в одиночку, он был нейтрализован. В ведомстве также сообщили, что при стрельбе погиб сотрудник спецслужбы. Кроме того, в ходе инцидента пострадали пять человек.

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