На Сахалине полицейские избили военнослужащего, приняв его за другого человека

16:58 | 19.12.2019

Сахалинские полицейские избили 38-летнего военнослужащего, приняв его за преступника, сообщает ИА «Сахалин.инфо».



Как передает MK.ru, военнослужащий из города Анива обратился к правоохранительным органам из-за пропажи телефона. Подозревая, что его украли, он хотел написать заявление в полицию, однако там вместо помощи его жестко избили.



По словам пострадавшего, его били руками и ногами на протяжении 30-40 минут и отпустили только после того, как решили сверить данные паспорта и выяснили, что его приняли за находившегося в розыске однофамильца.



В больнице у мужчины были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, многочисленные ушибы и сотрясение головного мозга. Житель Сахалинской области подал заявление, которое было направлено в СКР, передает gazeta.ru.

© «Вечерние ведомости»