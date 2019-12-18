Путин заявил, что Россия заинтересована в транзите газа с Украиной

16:52 | 19.12.2019

Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину. По его словам, маршрут по доставке газа в Европу через Украину дороже, чем по дну Балтийского моря, однако Россия готова его сохранить. Путин заявил, что Москва заинтересована в продлении газового договора с Киевом.



Также президент РФ подчеркнул, что вопрос заключается в том, в каких объемах и на какой срок будет заключено соглашение.

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