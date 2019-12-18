Путин рассказал об уголовных делах в отношении пяти полицейских по делу Ивана Голунова

16:37 | 19.12.2019

Против всех пяти отстраненных сотрудников правоохранительных органов возбуждены уголовные дела, заявил Путин, говоря о деле журналиста «Медузы» Ивана Голунова, передает РИА «Новости».



Утверждения о том, что расследование буксует, потому что силовики придерживаются принципа «своих не сдаем», Путин назвал некорректными, сообщает «Интерфакс».



При этом он заявил, что решение засекретить эти материалы действительно было принято, так как в ходе расследования появляются вопросы, которые касаются организации оперативно-розыскной деятельности, а эта информация считается закрытой.



Напомним, журналиста задержали в июне этого года. Полицейские утверждали, что нашли у Ивана Голунова наркотики. Журналист настаивал, что их ему подбросили, и связывал это со своим расследованием о связях московского похоронного бизнеса и ФСБ.

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