В Кремле попросили журналистов не приносить большие плакаты на пресс-конференцию Путина

12:27 | 19.12.2019

В Кремле попросили журналистов не использовать слишком большие плакаты на пресс-конференции Путина, которая состоится 19 декабря в Центре международной торговли в Москве, передает ТК «Дождь». «Просьба во время пресс-конференции не использовать плакаты размером более формата А4 (210мм×297мм)», — говорится в сообщении департамента аккредитации и брифингов Управления пресс-службы и информации главы государства.



Отмечается, что на итоговой пресс-конференции появится рекордное количество журналистов — 1702.

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