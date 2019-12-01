«Укрнафта» сообщила о победе в споре с Россией в швейцарском суде

14:39 | 18.12.2019

Украинская компания «Укрнафта» заявила о победе в Верховном суде Швейцарии по иску против России.



Верховный суд Швейцарии отказал России в удовлетворении заявления об отмене международного арбитражного решения в пользу ПАО «Укрнафта», сообщает пресс-служба компании. Суд обязал Москву выплатить более 44 миллионов долларов за экспроприацию инвестиций в Крыму.



Кроме того, Россия должна покрыть судебные расходы суммой в 155 000 швейцарских франков. В украинской компании подчёркивают, что данное решение суда носит окончательный характер.

© «Вечерние ведомости»