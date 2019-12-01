В Генштабе РФ заявили о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту

13:36 | 18.12.2019

Сценарии интенсивных военных учений НАТО указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Герасимов, слова которого приводит газета «Красная звезда».



По его словам, в доктринальных документах Брюсселя за Россией закреплен статус противника, а на прошедшем ранее саммите НАТО объявили об увеличении оперативности переброски сил усиления на «восточный фланг» военно-политического блока.



Глава Генштаба также отметил, что с 2016 года государства Североатлантического альянса нарастили расходы на оборону на $130 млрд и к 2024 году планируют увеличить затраты на военные нужды ещё на $400 млрд, передает russian.rt.com.

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