Консервативная партия получила абсолютное большинство в парламенте Великобритании

13:51 | 13.12.2019

Консервативная партия (тори) под руководством премьер-министра Бориса Джонсона получила абсолютное большинство в парламенте, что открывает путь для беспрепятственного Brexit, передает ВВС. По результатам экзит-полов, консерваторы получат 86 мандатов.



Выборы стали результатом политического кризиса из-за предстоящего выхода Великобритании из ЕС. Консерваторы стремятся осуществить Brexit 31 января, либдемы выступали за сохранение членства в ЕС, лейбористы обещали новый референдум, отмечает РИА «Новости».

© «Вечерние ведомости»