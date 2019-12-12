Владимир Зеленский выразил сожаление по поводу снятия с эфира в России «Слуги народа»

13:42 | 13.12.2019

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на снятие с эфира в России сериала «Слуга народа» с его участием. По его словам, это большая ошибка «телеканала или той части власти, которая руководит информационной политикой в России», передает «Эхо Москвы».



«Я очень сожалею, потому что это одна стратегия. Знаете же, у кого ядерное оружие, а у кого «Слуга народа», — сказал Зеленский.



Как напоминает iz.ru, Сериал «Слуга народа» с Зеленским в главной роли впервые был показан на российском телевидении 11 декабря. В эфире ТНТ вышли первые три серии, после чего показ был отменен.

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