13:27 | 13.12.2019

В США успешно испытали ранее запрещённую ДРСМД баллистическую ракету наземного базирования в неядерной конфигурации. Глава Пентагона Марк Эспер назвал испытание успешным. По его словам, с момента начала разработки до запуска «прошло меньше девяти месяцев».



Как напоминает «Эхо Москвы», решение о выходе США из ДРСМД было принято на фоне обвинений в адрес России в несоблюдении договора.

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