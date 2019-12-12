Естественная убыль населения России в 2019 году станет рекордной за 11 лет

13:04 | 13.12.2019

Естественная убыль населения в 2019 году станет рекордно высокой за 11 лет, следует из подсчетов Росстата, передает РБК. За 10 месяцев этого года убыль населения составит почти 260 тысяч человек. При этом по словам экспертов, приток мигрантов не сможет компенсировать сокращение населения.



Выше показатель убыли населения был только в 2008 году — 362 тыс. человек.

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