Число потенциально невыездных из-за долгов граждан РФ возросло до 25 миллионов

12:50 | 13.12.2019

Количество ставших потенциально невыездными из-за долгов граждан РФ к ноябрю увеличилось примерно до 24-25 млн человек, среди них неплательщики по алиментам, кредитам, услугам ЖКХ, штрафам ГИБДД, сообщает газета «Известия».



Около 1,5 млн россиян числятся в списке невыездных из-за невыплаченных алиментов. 13 млн не могут пересечь границу из-за не штрафов ГИБДД и 2,5 млн просрочивших оплату услуг ЖКХ. Также к ним могут присоединиться должники по кредитам, которых, по оценкам коллекторов, насчитывается 7–8 млн человек.

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