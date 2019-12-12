На Украине полиция назвала имена подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета

12:34 | 13.12.2019

Следствие подозревает пять человек в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Евгений Коваль. Следствие назвало общественности предполагаемых исполнителей преступления, поиск заказчиков продолжается.



Как сообщает «Эхо Москвы», это военная медсестра Яна Дугарь, волонтёр Юлия Кузьменко, музыкант и ветеран боевых действий в Донбассе Андрей Антоненко и также воевавшие в Донбассе супруги Владислав и Инна Грищенко.



В полиции считают, что убийство Павла Шеремета было призвано дестабилизировать ситуацию в Украине, передает «112 Украина».



Напомним, журналист погиб 20 июля 2016 года. Автомобиль, на котором он собирался ехать на работу, взорвался в центре Киева.

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