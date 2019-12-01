Жириновский предложил Путину сократить длинные новогодние каникулы

13:46 | 12.12.2019

Жириновский в ходе встречи с Путиным предложил объявить 31 декабря выходным, сократив январские праздники. Январские праздники, по его мнению, можно сократить: «Третьего - на работу». Остальные дни январских праздников, как считает Жириновский, можно добавить индивидуально к отпуску, передает РИА «Новости».



Как напоминает РБК, в конце ноября в Госдуму внесли законопроект о выходном дне 31 декабря. По мнению депутатов, перенос рабочего дня позволит рациональнее распоряжаться выходными.

© «Вечерние ведомости»