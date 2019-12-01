На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошёл пожар

13:37 | 12.12.2019

На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По предварительным данным, пожар произошел в результате проведения сварочных работ в первом энергоотсеке на второй палубе. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, пострадали три человека.

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