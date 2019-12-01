Китайские ученые рассказали об опасности дневного сна

13:32 | 12.12.2019

Дневной и продолжительный ночной сон повышают риск развития инсульта. К такому выводу пришли специалисты из Хуачжунского университета науки и технологии (Китай), передает iz.ru.



В исследовании, которое продлилось шесть лет, приняли участие 31 750 человек в Китае, средний возраст которых составлял 62 года. В ходе наблюдений выяснилось, что люди, которые регулярно дремали днем более 90 минут, имели на 25% больше вероятности возникновения инсульта, чем те, кто дремал до 30 минут.



Автор работы, доктор медицинских наук Сяомин Чжан уточняет, что исследование не доказывает причину и следствие того, как длительный сон влияет на возникновение инсульта, но показывает, что они могут быть связаны. По его словам, у людей, которые долго спят, повышается уровень холестерина и увеличивается окружность талии, что, в свою очередь, является признаками повышенного риска развития инсульта, сообщает РБК.

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