Шведская эко-активистка Грета Тунберг стала «Человеком года» по версии Time

13:20 | 12.12.2019

Шведская эко-активистка Грета Тунберг стала обладателем звания «Человек года» по версии американского журнала Time. «Подросток-активистка, борющаяся с климатическими изменениями, Грета Тунберг названа «Человеком года — 2019» по версии Time, став, таким образом, самой молодой личностью, получившей это звание за 92-летнюю историю», — заявил главный редактор журнала, комментируя этот выбор. Фото, на котором она стоит на берегу океана в Португалии, сотрудники издания сопроводили подписью «Сила юности».



16-летняя школьница подчеркнула, что свою награду хочет посвятить всем юным сторонникам. Тунберг надеется, что к ней наконец прислушаются, и люди будут вместе решать проблему изменения климата, передает lenta.ru.

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