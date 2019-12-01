Американские СМИ поставили Россию на третье место в рейтинге стран с самым сильным флотом

13:16 | 12.12.2019

Автор колонки в журнале The National Interest, эксперт Кайл Мизоками назвал пятерку самых мощных флотов в мире. Россия в этом рейтинге заняла третье место, передает РБК.



На первое место NI поставил ВМФ США. Он имеет самое большое количество кораблей среди всех мировых флотов: десять авианосцев, девять десантных кораблей, 22 крейсера, 62 эсминца, 17 фрегатов и 72 подводные лодки.



На втором месте списка оказался военно-морской флот Китая. В статье говорится, что он проделал большой путь за последние 25 лет и теперь владеет 25 эсминцами, 42 фрегатами, тремя десантными кораблями и прочим, передает lenta.ru.



Российский ВМФ на третьем месте. По подсчетам журналистов, в российском флоте насчитывается 79 крупных кораблей, в том числе 13 эсминцев, один авианосец, пять крейсеров и 52 подводные лодки. Почти все они построены в период холодной войны.



Далее следуют Великобритания (33,4 тыс. военнослужащих, три крупных десантных корабля, 19 фрегатов и эсминцев, 7 атомных подводных лодок и четыре субмарины с баллистическими ракетами) и Япония (114 кораблей, и основы которых составляют 46 эсминцев).

© «Вечерние ведомости»