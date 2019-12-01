Вертолет Ми-28 разбился в Краснодарском крае во время тренировочного полета

13:03 | 12.12.2019

Уголовное дело о нарушении правил полетов возбуждено по факту катастрофы ударного вертолета Ми-28 в Краснодарском крае, сообщает Главное военное следственное управление СК РФ. Напомним, вертолет разбился около 23:00 11 декабря в районе аэродрома Кореновск. В результате происшествия погибли два члена экипажа. Позднее на месте крушения были найдены чёрные ящики.



По информации Минобороны, лётчики выполняли учебно-тренировочный полёт в сложных погодных условиях. Рассматриваются три версии крушения: техническая неисправность вертолёта, ошибка экипажа и сильный туман, передает govoritmoskva.ru.

© «Вечерние ведомости»