ФСБ сообщила о задержании в Мурманске сторонника организации «Правый сектор»

16:13 | 11.12.2019

В Мурманске задержан сторонник организации «Правый сектор» (организация запрещена в РФ), планировавший теракт у здания местной администрации. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ФСБ.



Официальный представитель УФСБ России по Мурманской области Маркова сообщила, что задержанный – 36-летний мужчина - собирался использовать самодельное взрывное устройство большой мощности. Возбуждено уголовное дело о подготовке теракта.

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