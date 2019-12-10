Песков заявил, что Путин не будет смотреть сериал «Слуга народа» с Зеленским в главной роли

16:07 | 11.12.2019

Путин не смотрел и, вероятно, не будет смотреть сериал «Слуга народа» с участием украинского президента Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Песков. Кроме того, по его словам, ТНТ – частный канал и для того, чтобы показывать какой-либо сериал, разрешения спрашивать не должен.



Напомним, телеканал ТНТ 11 декабря впервые на российском телевидении начнет показ сериала «Слуга народа».

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