Константин Эрнст признал ошибку в сюжете Первого канала о сбитом малайзийском Boeing

16:03 | 11.12.2019

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст назвал ошибкой сюжет об украинском истребителе, который, как утверждалось, сбил малазийский Боинг. Эрнст признал ошибку спустя пять лет в интервью американскому изданию The New Yorker, передает «Эхо Москвы». «Да, мы люди, мы совершили ошибку, но не нарочно», — приводятся слова господина Эрнста в журнале.



Сюжет о снимке вышел на «Первом канале» 14 ноября 2014 года в программе «Однако» Михаила Леонтьева. Ведущий «Первого» заявил, что на снимке, который был «предположительно сделан иностранным спутником-шпионом», виден истребитель МиГ-29, который мог сбить лайнер, сообщает РБК. Возможность подделки этого доказательства «Первый канал» отвергал. Впрочем, уже через пять дней в новом сюжете прозвучало признание в том, что снимок все же был фейковым.



Напомним, 17 июля 2014 года рейс МН17 был сбит над территорией ДНР. Он следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту Boeing 777-200 находилось 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли.

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