Урбанисты назвали Краснодар самым комфортным и доступным для жизни городом России

14:39 | 11.12.2019

Краснодар — самый комфортный и доступный для жизни город России, сообщает РБК со ссылкой на исследование института территориального развития «Урбаника». За Краснодаром идут Сургут, Санкт-Петербург, Тюмень и Калуга. Отмечается, что их специалисты отнесли к комфортным и доступным по стоимости проживания одновременно. В десятку лидеров также вошли Тюмень, Калуга, Череповец, Магнитогорск, Кемерово, Братск и Пермь.



Москва расположилась лишь на 52-м месте. Такое положение определено высокой стоимостью жизни в столице в сравнении со средней зарплатой, говорится в исследовании.

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