Министр иностранных дел Турции пригрозил закрыть для США авиабазу Инджирлик

14:34 | 11.12.2019

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона может поднять вопрос присутствия американских военных на авиабазе Инджирлик в случае введения санкций из-за покупки российских С-400, передает russian.rt.com.



Чавушоглу также отметил, что Турция может в том числе «изменить статус и для базы Куреджик», на которой развернуты элементы европейской системы ПРО.



Как напоминает РБК, авиабаза Инджирлик была построена после Второй мировой войны. В годы холодной войны она использовалась для проведения разведывательных полетов над территорией Советского Союза, также на нее было доставлено и ядерное оружие.

© «Вечерние ведомости»