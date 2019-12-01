Песков заявил, что следующий саммит «нормандской четверки» состоится в Берлине

16:31 | 10.12.2019

Следующий саммит в «нормандском формате» с участием России, Украины, Франции и Германии, который состоится через четыре месяца, пройдет в Берлине, заявил официальный представитель Кремля Песков. По его словам, встреча глав четырех стран запланирована через четыре месяца.



Накануне в Париже впервые с 2016 года прошел саммит в «нормандском формате». В нем приняли участие Владимир Путин, Владимир Зеленский, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон. В общей сложности переговоры продолжались около пяти с половиной часов, включая перерыв на первую двустороннюю встречу президентов Путина и Зеленского.

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