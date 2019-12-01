16:18 | 10.12.2019

Экс-мэра Москвы Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщила РИА Новости пресс-секретарь действующего мэра столицы Гульнара Пенькова. Она отметила, что дата захоронения будет объявлена родственниками погибшего позже. Организацией похорон Лужкова займется специальная правительственная комиссия.



О смерти Лужкова стало известно ранее 10 декабря. Сообщалось, что он умер в одной из больниц Мюнхена после операции на сердце. Ему было 83 года, напоминает «Интерфакс».

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