Премьер-министр Украины Алексей Гончарук допустил «газовую войну» с Россией

16:09 | 10.12.2019

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя результаты встречи в «нормандском формате», заявил, что Киев будет договариваться с Москвой о газе дальше, но возможно - на фоне «газовой войны», передает РИА «Новости».



«Наши хранилища наполнены, нашу логику поддерживают ЕС и решение Стокгольмского арбитража», — указал он, добавив, что газопровод «Северный поток-2» еще не достроен, что дает Украине дополнительные аргументы.



Кроме того, Гончарук отмечает, что прошедшие переговоры являются большим прогрессом. Отдельной победой он считает вынесение газового вопроса за пределы обсуждения ситуации в Донбассе.

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