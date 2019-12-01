Суд приговорил основного фигуранта дела о теракте в метро Петербурга к пожизненному заключению

16:02 | 10.12.2019

Суд в Санкт-Петербурге приговорил основного фигуранта дела о теракте в метро Петербурга в апреле 2017 года Аброра Азимова к пожизненному заключению, передаёт РИА Новости. Кроме того, ему назначен штраф в размере 800 тысяч рублей.



Брату Аброра Азимова, Акраму Азимову, суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 28 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 700 тысяч рублей. Другие фигуранты дела получили от 19 до 28 лет лишения свободы.



Третьего апреля 2017 года в Петербурге в метро произошел подрыв самодельного взрывного устройства. В результате теракта погибли 15 человек и сам террорист-смертник Акбарджон Джалилов, пострадало несколько десятков человек, напоминает РИА «Новости».

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