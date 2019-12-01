Эрдоган заявил, что Турция не откажется от С-400 ради американских Patriot

14:14 | 10.12.2019

Анкара не откажется от российских систем ПВО С-400 ради того, чтобы купить американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, заявил президент Турции Эрдоган. По его словам, если Вашингтон предложат подходящие условия, то Анкара купит и эти комплексы. Эрдоган отметил, что турецкая сторона хотела бы «разнообразить свои системы ПВО», передает MK.ru.



Как напоминает iz.ru, Москва и Анкара заключили контракт на поставку ЗРК С-400 «Триумф» в 2017 году. Против соглашения выступили США. Вашингтон пригрозил Турции санкциями и исключил ее из программы по истребителям пятого поколения F-35.

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