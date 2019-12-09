13:16 | 10.12.2019

Президент США Дональд Трамп назвал действия ФБР по слежке за его штабом в 2016 году попыткой переворота. «Это было свержением правительства, попыткой свержения, и в этом принимали участие множество людей. Их поймали и поймали с поличным», — цитирует его РИА Новости.



Ранее генеральный инспектор минюста Майкл Хоровиц в своем докладе сообщил, что не нашел политической предвзятости в том, как ФБР вело расследование против членов штаба Трампа, хотя и нашел в действиях ФБР «серьезные ошибки», пишет Associated Press.

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