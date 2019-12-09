Путин прокомментировал решение WADA в отношении российского спорта

13:03 | 10.12.2019

Путин на пресс-конференции по итогам саммита в нормандском формате в Париже прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства в отношении российского спорта. Президент РФ заявил, что решение WADA противоречит олимпийской хартии, поэтому Россия имеет право подать в апелляционный суд.



Кроме того, Путин считает, что в основе таких решений соображения политического характера, ничего общего не имеющие с интересами спорта и олимпийского движения.



Напомним, 9 декабря WADA отстранило Россию от участия в международных турнирах на четыре года за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории.

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