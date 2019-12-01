Суд отменил арест активов экс-министра Михаила Абызова на сумму свыше 1 млрд рублей

16:02 | 9.12.2019

Московский городской суд отменил решение об аресте более 13 миллионов евро, ценных бумаг и недвижимости бывшего министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова. По словам адвоката обвиняемого Сергея Дрозда, арест также снят со счета несовершеннолетнего сына экс-чиновника.



Как напоминает РБК, Абызова задержали в марте 2019 года, ему были предъявлены обвинения в мошенничестве и создании преступного сообщества. По мнению следствия, действуя с соучастниками путём обмана акционеров компаний, которые осуществляют в Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, Абызов совершил хищение в размере 4 млрд рублей.



Отметим, что 24 октября Басманный суд продлил срок ареста Абызова до 25 января 2020 года.

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